焦点：英国生产者物价创下2014年以来最大涨幅 英镑贬值扮推手

路透伦敦8月16日 - 英国制造商产出价格创下逾两年来最大涨幅，因英国公投决定退出欧盟之后，英镑贬值推动进口价格上涨，从而带来通胀压力。

英国国家统计局周二公布，7月生产者物价较上年同期上涨0.3%，涨幅大于路透调查分析师平均预估的持平。

7月消费者物价较上年同期上涨0.6%，创下2014年底以来最大涨幅，且高于6月的上涨0.5%。路透调查分析师预估7月消费者物价涨幅为0.5%。

“今天的消费者物价数据上面，并没有退欧公投结果之后的明显影响，但生产者物价指数显示，汇率下跌正开始推升制造业者面临的进口价格，”国家统计局物价部门主管Mike Prestwood称。

英国民众6月23日公投选择退出欧盟，这个决定有可能使英国经济落入衰退，而且已引发英镑大幅贬值，推升进口及投入成本。

制造业7月投入价格同比涨幅创三年来最大。7月涨幅为4.3%，远高于路透调查预估的上涨2%，相较之下，6月为下跌0.5%。

进口物价涨幅为2011年底以来最大。

**英国央行争取平衡**

这些数据凸显出英国央行未来几个月将面临的挑战，在英镑下跌导致物价压力上升之际，仍要企图刺激经济成长。

凯投宏观分析师Ruth Gregory称，她预期明年底通胀率将接近3%，但之前的英镑汇率下跌暗示通胀预估将依然受控。

她补充称，“因此这不太可能阻止(英央行)进一步放宽货币政策。”

周二公布的数据是涵盖英国公投退欧后这一时段的首批官方数据之一。

两年半来英国通胀率一直低于英国央行的目标，去年通胀率为零，为1950年开始有可比记录以来的最低水准。

英国统计局扣除能源、食品与烟酒的核心消费者物价指数7月较上年同期上升1.3%，与路透调查分析师的预估相符。(完)