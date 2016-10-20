英国首相称退欧公投意在夺回移民控制权 希望达成有利退出协议

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦10月19日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May) 周三称，英国公投退出欧盟明显是意在重获移民控制权的投票，并称她希望能确保英国在退欧谈判中为企业争取到有利的协议。
特雷莎·梅告诉议会，“政府非常明确，6月23日的公投就是为了确保将移民控制权从欧盟手中拿回，但我们希望能够为与欧洲市场有商品和服务贸易往来、或者在其中有营运业务的企业争取到最佳准入权。”
“这是政府将努力的方向，而且我们将积极争取，”她并称，“议会将有其发言权，这将是耗时较长的谈判，为期两年或更长时间...”
特雷莎·梅还表示，她将寻求与英联邦国家达成贸易协议的可能性。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。