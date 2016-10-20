英国首相称退欧公投意在夺回移民控制权 希望达成有利退出协议

路透伦敦10月19日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May) 周三称，英国公投退出欧盟明显是意在重获移民控制权的投票，并称她希望能确保英国在退欧谈判中为企业争取到有利的协议。

特雷莎·梅告诉议会，“政府非常明确，6月23日的公投就是为了确保将移民控制权从欧盟手中拿回，但我们希望能够为与欧洲市场有商品和服务贸易往来、或者在其中有营运业务的企业争取到最佳准入权。”

“这是政府将努力的方向，而且我们将积极争取，”她并称，“议会将有其发言权，这将是耗时较长的谈判，为期两年或更长时间...”

特雷莎·梅还表示，她将寻求与英联邦国家达成贸易协议的可能性。(完)