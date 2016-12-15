英国首相将在欧盟峰会报告退欧谈判计划最新状况

路透布鲁塞尔12月15日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将会提出3月之前启动退欧谈判的计划最新状况，而欧盟其他国家则将作出协商的相关安排。

特雷莎·梅将会参加1100GMT以后举开的一场欧盟峰会，会中将讨论来到欧盟的移民、安全、以及防卫俄罗斯事务等等；特朗普准备进入白宫就职之际，许多欧洲国家担心特朗普的政策将会稀释美国军方协同防御俄罗斯的承诺。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在一推文中表示，特雷莎·梅将会向各国领导人说明“退欧准备的最新状况”，而特雷莎·梅将会在傍晚提前离席，让其他欧盟27国领导人在晚宴期间协商对策。

特雷莎·梅的一位助手在会前强调称，首相认为她不参加晚宴没有问题，而且认为这是有利的，并称特雷莎·梅决心在三个月内启动为期两年的退欧谈判，尽管一项法院诉讼令人质疑她能否这么做。该诉讼寻求增强议会对退欧进程的掌控。

其他欧盟27国领导人将在晚宴的辩论后发表一项声明，称他们准备启动与英国政府的谈判，并恪守在英国公投后的几日内做出的承诺，即迅速展开协商，团结一致保卫欧盟，并确保英国若逃避接收欧盟移民等责任的话，将不再享受贸易准入等欧盟福利。

“只要英国一通知，他们就随时准备与英国启动协商，”声明草案称。(完)