英国首相特雷莎·梅将公布新的产业战略 以激发企业在英国开展业务

路透伦敦11月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将公布新的产业战略，承诺在科学、技术和研究领域支出数以十亿计的英镑，激发在英国开展业务的全新振奋方式。

特雷莎·梅急于说服企业支持她创造出“能让赢家出现并成长的条件”。目前她正面临二战以来最为艰难的谈判之一，力争为英国获取更好的退欧条件。

她将面向英国工业联盟(CBI)发表演讲。讲话也是为了缓解企业高管的疑虑。企业高管们担心，特雷莎·梅呼吁让员工进入董事会，并承诺解决过高行政薪酬等做法，是为了遏制他们。

根据首相办公室所提供特雷莎·梅演讲的摘要信息，特雷莎·梅将表示，“我们的现代产业战略对于企业将是振奋人心的，对英国是振奋人心的。”

“新战略并不是扶助失败的产业或者挑选赢家，而是创造赢家能出现并成长的条件。”

“新战略是关于始终支持这些赢家，激励它们对英国的长期未来进行投资，是关于向英国每一个社区、每一个角落提供就业及经济成长的战略。”

特雷莎·梅将会表示，“政府准备在2020年之前，以实际价值计，每年在研发领域增加20亿英镑的政府投资，”包括一新成立的产业策略挑战基金，来支持工业机器人和生化科技等优先发展技术。

她表示，政府也将着手评估针对研发范畴的税费激励机制，以确保英国的竞争力吸引科学家、创新者及科技投资者。

由于分析师认为英国在公投退欧之后，明年经济或将面临较慢增长，特雷莎·梅希望带动经济起跑，帮助那些仅能维持温饱的民众。这些人在公投中大多数是赞成脱欧的。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周日称，他的第一个预算计划将不包括一项大规模新支出方案，因为公共债务水平已经高到难以接受的程度，但他会提出对经济和贫困家庭提供一些帮助。

特雷莎·梅呼吁企业使用新科技，并提高英国的商业化水平，以拓展新思路。

“政府将谘询该这项基金如何能最大程度上支持新兴领域。这些范围包括机器人、人工智能、工业生化技术及医疗科技、卫星、先进材料制造技术等这些英国已拥有科技实力的领域。”特雷莎·梅办公室说。(完)