裸照事件後首度亮相 哈里王子自嘲

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦9月3日电---英国哈里王子周一在裸照门後首次公开露面，愿意拿裸照事件自嘲。
哈里出席了WellChild慈善机构的颁奖典礼，颁奖前他在演讲时开玩笑地间接提到了裸照事件。
“孩子们、家庭成员们、护士、医生和志愿者们，你们太棒了，我无法用语言赞美你们。但绝不要害羞得不敢上前，我开始颁奖啦，”哈里说道，听众哄笑起来并热烈鼓掌，哈里也笑了。
参加颁奖的孩子中，一个现年6岁名叫Alex Logan的男孩在仪式前对ITV News表示，当他见到哈里王子时，他打算对哈里说：“哈里王子，我很高兴你穿着衣服。”
当他们见面时，哈里对Logan微笑，并向Logan摇动手指，示意Logan不要提及裸照事件。
“哈里对Alex说，‘你一直盯着你的妈妈，看起来你很想说什麽，但是你知道你的妈妈会阻止你’，”Logan的妈妈Debbie说道。
“‘我听说你之前在ITV上露面了，并且说了一些不该说的话，这里就不要说了’。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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