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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 2日 星期一 14:37 BJT

英国威廉王子访华 与习近平会面

中国国家主席习近平周一欢迎英国威廉王子来访，这是英国皇室成员近30年来首次访华。英国国皇室成员上次访华是在1986年，当时英国女王伊丽莎白二世和她的丈夫菲利普亲王访问中国。威廉王子在人民大会堂向习近平转交英国女王的邀请信，邀请习近平访问英国。预计习近平今年晚些时候将访问英国，期间可能造访白金汉宫。路透
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