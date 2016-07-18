英国首相特雷莎·梅称在就脱欧谈判方式达成全国一致前 不会启动谈判

路透爱丁堡7月15日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周五称，在就退欧谈判的“英国方式”达成一致前，不会启动同欧盟的正式“离婚”谈判。此言旨在安抚强烈反对退欧的苏格兰民众。

特雷莎·梅是在同苏格兰首席部长斯特金(Nicola Sturgeon)会晤后发表此番言论的。苏格兰方面表示，亲欧的苏格兰人不应被强行违背意愿，他们一直在想办法让苏格兰留在欧盟。

“我已经说过不会触发(里斯本条约)第50条，除非我认为我们已经形成一种英国方式并有了协商目标--我认为在我们触发第50条之前确定这一点很重要，”她所指的第50条是一个国家退出欧盟的程序。

特雷莎·梅称，她在上任后不到48小时就决定出访苏格兰同斯特金会晤，突显其将苏格兰留在英国的决心。英国公投决定退欧，重新引发了苏格兰独立的问题。

斯特金曾表示，她会寻求让苏格兰留在欧盟的一切可能。公投时同样是留欧派的特雷莎·梅称，她希望苏格兰政府参与退欧谈判。

虽然欧洲领导人已敦促英国尽快启动正式退欧谈判，但特雷莎·梅曾表示，英国不会在今年启动第50条，而是首先需要一个明确的谈判立场。

根据上议院的一份报告，苏格兰的立场有可能进一步推迟退欧谈判，因按照规定，退欧需获得苏格兰、北爱尔兰和威尔士议会的同意。

斯特金上月表示，如有必要，苏格兰议会将考虑阻止此类立法，以保护苏格兰的利益。她还再次警告称，如果脱离英国是苏格兰留在欧盟的唯一办法，那么苏格兰也许会这样选择。(完)