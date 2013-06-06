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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 15:27 BJT

英国数据：截至5月的三个月房价按年升幅创10年9月来最大--Halifax

路透伦敦6月6日 - 英国抵押贷款机构Halifax周四公布，英国截至5月的三个月房价指数较上年同期增长2.6%，为2010年9月以来最大增幅。

5月房价较前月增长0.4%，高于路透调查预估的0.2%，不过低于4月创纪录的1.1%涨幅。

Halifax经济学家Martin Ellis表示，房地产价格仍然面临巨大上涨阻力。他说道，“尽管房产市场近期出现改善迹象，但由于经济大环境不振，而且收入增长乏力，将继续对房屋市场需求和活动构成限制。”（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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