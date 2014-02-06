英国数据：1月房价上涨1.1%，创三个月来最大单月涨幅--Halifax

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“经济正在复苏及失业人数减少速度快于预期的迹象提振消费者信心，加之利率较低，购房需求已经升温，”Halifax房地产分析师Martin Ellis称。
“购房援助计划(Help to Buy)等政府项目似乎也刺激了购房需求。不过，家庭财务压力犹存...预计仍将遏制房价涨势，”他补充道。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰/于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。