英国数据：1月房价上涨1.1%，创三个月来最大单月涨幅--Halifax

“经济正在复苏及失业人数减少速度快于预期的迹象提振消费者信心，加之利率较低，购房需求已经升温，”Halifax房地产分析师Martin Ellis称。

“购房援助计划(Help to Buy)等政府项目似乎也刺激了购房需求。不过，家庭财务压力犹存...预计仍将遏制房价涨势，”他补充道。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰/于春红)