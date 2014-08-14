伦敦房地产荣景动能减退 英国房价涨势或开始缓和

路透伦敦8月14日 - 据周四公布的一份调查，伦敦房地产荣景的动能似乎在减退，表明英国房价快速上涨势头开始缓和。

英国皇家测量师学会(RICS)称，7月房价差值降至正49，为2月来最低水准，略低于路透访问分析师给出的预估。

调查显示，疲势主要集中在伦敦。

伦敦的销售和买家问询数量降幅超过英国其他地区，伦敦只有净10%的受访者称房价上涨，低于6月时的30%。

伦敦买房询价数量降幅为2008年4月以来最快。

“伦敦市场潜在买家情绪变化尤其明显，不过这符合伦敦市场向可持续方向发展的趋势，”RICS首席分析师Simon Rubinsohn称。

“值得注意的是，会员们现在预计未来一年周边地区房价增速要比伦敦更快。”

RICS称，测量师们预计房价动能将保持“强劲”，至少在近期如此。楼市销量/库存比率7月升至41，为2007年以来最高。不过RICS也表示，有迹象显示测量师们对未来五年的房价不那么看好。(完)

(编译 李爽/王丽鑫； 审校 石冠兰/王兴亚)

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