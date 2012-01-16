伦敦超大豪宅成海外富人财富避风港

路透伦敦1月13日电（记者 Tom Bill）---为跟上外国买家财富增长的步伐、满足他们对於财富避风港的需求，伦敦地产开发商正将目光转向超大豪宅。

国际地产顾问公司Knight Frank的合伙人Rupert Dawes称："随着极富人群财富增长，他们正在改写临时住所规则。尽管他们在伦敦购买的地产是第二或第三住所，但眼下他们对房子面积、规格和服务的要求，一点也不逊於主要住所。"

Berkeley Group(BKGH.L)正在建造面积达4,000平方英尺的豪宅，这相当於一个半网球场的面积。这个开发项目名称为Ebury Square，位於Belgravia高档社区，预计将於今年夏季开卖。

Berkeley Urban Renaissance的执行董事Paul Vallone称："伦敦高端地产行业正兴起买家对超大户型新公寓的胃口。"

伦敦政治及金融环境相对稳定，房地产市场具有流动性及投资透明的吸引力，在全球金融危机期间曾吸引了大量的外国买家。

Knight Frank称，2000年时豪宅开发项目常见的面积是3,000平方英尺，到2007年时升级到5,000平方英尺，眼下越来越多的富人们则在寻找6,000平方英尺的豪宅。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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