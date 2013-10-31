英国数据：10月房价较上年同期增速为逾三年来最快--Nationwide

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
Nationwide称，英国10月房价较上年同期上升5.8%，前月为上升5.0%。10月房价同比升幅为2010年7月来最大，且高于分析师预估的上升5.1%。
截至10月的三个月房价升幅创2009年底来最高。
“购买能力受到就业持续增长和政策措施的支撑...”Nationwide首席经济分析师Robert Gardner称。
英国政府10月初扩大了助购(Help to Buy)计划，让购房者更容易获得抵押贷款。政府希望该计划将刺激新屋建设，但很多分析师预计此举的主要影响将是进一步推高房价。
目前房价上涨集中在伦敦及其周边地区，而且英国央行淡化了关于房价泡沫的说法。
Nationwide表示，英国房价较2007年底所及的峰值低约7%。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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