英国数据：10月房价较上年同期增速为逾三年来最快--Nationwide

Nationwide称，英国10月房价较上年同期上升5.8%，前月为上升5.0%。10月房价同比升幅为2010年7月来最大，且高于分析师预估的上升5.1%。

截至10月的三个月房价升幅创2009年底来最高。

“购买能力受到就业持续增长和政策措施的支撑...”Nationwide首席经济分析师Robert Gardner称。

英国政府10月初扩大了助购(Help to Buy)计划，让购房者更容易获得抵押贷款。政府希望该计划将刺激新屋建设，但很多分析师预计此举的主要影响将是进一步推高房价。

目前房价上涨集中在伦敦及其周边地区，而且英国央行淡化了关于房价泡沫的说法。

Nationwide表示，英国房价较2007年底所及的峰值低约7%。(完)