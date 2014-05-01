英国数据：4月房价创2007年6月以来最大按年涨幅--Nationwide

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
英国平均房价现为18.3577万英镑(31万美元)，较上年同期增长10.9%，为2007年6月以来最大增幅。
房价上涨可能令人愈发担心英国楼市的复苏或许失控，尽管上月底才出台措施加强对购房者承担能力的审查。
“根本需求可能依然强劲，抵押贷款利率仍接近纪录低位，而且消费者信心进一步改善，”Nationwide首席分析师Robert Gardner称。
2014年头三个月未经通胀调整的房价较金融危机前的高峰水平下跌了2%，但同期伦敦房价却上涨了20%。
Nationwide重申上月发出的警告，称缺少新屋供应来满足需求，将继续给房价带来上行压力。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。