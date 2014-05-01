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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 14:24 BJT

英国数据：4月房价创2007年6月以来最大按年涨幅--Nationwide

英国平均房价现为18.3577万英镑(31万美元)，较上年同期增长10.9%，为2007年6月以来最大增幅。

房价上涨可能令人愈发担心英国楼市的复苏或许失控，尽管上月底才出台措施加强对购房者承担能力的审查。

“根本需求可能依然强劲，抵押贷款利率仍接近纪录低位，而且消费者信心进一步改善，”Nationwide首席分析师Robert Gardner称。

2014年头三个月未经通胀调整的房价较金融危机前的高峰水平下跌了2%，但同期伦敦房价却上涨了20%。

Nationwide重申上月发出的警告，称缺少新屋供应来满足需求，将继续给房价带来上行压力。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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