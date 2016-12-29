版本:
中国
国际财经 | 2016年 12月 29日 星期四 15:42 BJT

英国12月房价增速超预期 但来年涨幅料受限--Nationwide

路透伦敦12月29日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周四公布，12月英国房价涨幅超预期，但经济不确定性可能将导致2017年上涨步伐受限。

Nationwide称，英国12月房价较上年同期上涨4.5%，涨幅高于11月的4.4%。路透调查分析师预估为仅上涨3.8%。

Nationwide重申预估，2017年房价料上涨约2%，不过这要取决于经济表现如何。

“预计低利率将有助于支撑需求，同时市场上房屋短缺将继续给房价带来支撑，”Nationwide首席经济学家Robert Gardner说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 于春红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐