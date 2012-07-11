富裕学生租住伦敦奢华公寓风气日盛

路透伦敦7月9日电（记者 Brenda Goh）---落地窗、出自法国设计师Philippe Starck之手的椅子和四帷柱大床，接近伦敦Bond街上的路易威登(LVMH.PA)店，这些可不是普通的学生公寓。

以往能租住伦敦这些顶级公寓的只有银行家。随着金融业不景气状况加深，这些公寓中出现越来越多在伦敦求学的全球富豪子女的身影。

“我看中了这里，然後问我父母是否可以。”21岁的印尼学生Sumiro说道。他在9月入学时将独自居住在这套每周895英镑（1,400美元）的两居室内，由Philippe Starck设计的椅子当然是少不了的。

他表示，很多朋友也住在附近是另一个吸引他的地方。

普通英国学生挤在狭窄的公寓内，在廉价商店购物；超级富豪子女则青睐奢侈的装修、室内健身房和一周两次的保洁服务。

“他们要的是酒店式公寓。”London Central Portfolio（LCP)首席执行官Naomi Heaton说道。该公司管理的公寓价值5亿英镑，接待来自俄罗斯、中国和沙特阿拉伯的学生。

“他们中的很多人都有相当精致的生活方式，乘坐公务舱环球旅行。他们的需求和商业客户类似。”

Nadine是一名黎巴嫩商人的女儿， 她对住所的要求是：“我们不想要普通的学生公寓。我们要的是很大、很体面的公寓，能够容得下父母和朋友来访。”去年她居住在一套月租2,400英镑的公寓里。

海外富裕学生增加适逢金融企业裁员并控制预算。

在制造、建筑和商品行业推动下，中国和其他亚洲国家经济的强劲增长创造了大量财富。2011年，以美元计算的亚洲亿万富翁人数首次超过了北美地区。

“支撑学生租房市场的财富规模超过了支撑商业客户租房市场的开支总量。”Heaton表示。

巴黎和纽约也是受学生欢迎的城市。2月俄罗斯化肥大亨Dmitry Rybolovlev斥资8,800万美元为上学的女儿Ekaterina Rybolovleva买下了纽约最为昂贵的公寓，有两个半网球场那麽大，能直接看到中央公园。

该公寓的前主人是花旗集团(C.N)前首席执行官桑迪·威尔（Sandy Weill）。

Heaton指出，希望为子女找到最好住处的父母们往往比银行家出手阔绰。他们有时会预付全年租金，因为他们的子女在英国尚无信用记录。

LCP的研究显示，Mayfair和Knightsbridge等高档公寓中，国际学生租客的比例在六年间翻番，今年6月达到23%，仅次于占比45%、排名第一的金融业。

“按照目前的增速，2020年以前留学生租客的比例将达到50%。”LCP投资管理总监Hugh Best对路透表示。

LCP称，住在威斯敏斯特市的留学生每年平均支付28,878英镑租金。而Accommodation for Students网站的数据显示，2011年，普通英国学生支付的年租金仅为3,490英镑。

伦敦约26%的学生来自海外，英国国际学生事务委员会的数据显示，2009-2011年间，来自中国、印度和尼日利亚的留学生最多。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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