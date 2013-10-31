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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 20:06 BJT

英国经济：政府考虑向外国房地产投资者征收资本利得税--报导

路透伦敦10月31日 - Sky News周四引述未具名的消息人士报导，英国考虑向外国房地产投资者征收资本利得税，以解决首都伦敦房价高涨问题。

报导称，财政部已经对这项举措进行了评估，正在等待财政大臣欧思邦的最终决定。

伦敦房价年率增幅超过10%，部分归因于海外买家的强劲需求。

财政部称，Sky News的报导属于“猜测”，并拒绝进一步置评。

英国人如果转售非主要居住的房地产获利时，需要缴纳资本利得税，税率通常为28%。但迄今为止，英国尚未向外国房地产投资者征收这一税项。(完)

(编译 杜明霞；审校 李春喜)

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