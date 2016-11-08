英国公共债务与GDP之比要到2010年代末才会开始下降--IFS

路透伦敦11月8日 - 一家智库称，鉴于英国公投退欧给经济造成的打击，该国要到2010年代末才会开始削减公共债务与国内生产总值(GDP)之比，这凸显出英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)所面临的挑战。哈蒙德正在准备他的第一份预算报告。

英国财政研究所(Institute for Fiscal Studies，IFS)预计，英国2019/20财年将出现近150亿英镑(186亿美元)的预算赤字，而不是政府当前预算估计的100亿英镑盈余。

IFS说，这意味着债务与GDP之比要等到2019/20财年才会开始下降，在此之前将保持在当前84%的历史高点附近。

哈蒙德将在11月23日公布英国自6月23日公投决定退欧以来的首份预算报告，他届时公布的经济和公共财政前景预估可能比之前要黯淡得多。

哈蒙德已经暗示，他准备增加开支，并采取比前任财政大臣奥斯本更为灵活的预算规则。奥斯本去年未能实现其逐年降低债务与GDP之比的目标。

IFS的研究员Thomas Pope说，IFS的赤字预估或许被证明过低，因为IFS假设政府能实现奥斯本所有的严苛支出削减计划，而且也没有考虑到政府承诺的所得税削减的影响。

“鉴于不确定性的程度，(哈蒙德)暂时谨慎行事或许是明智之举，”Pope在一份声明中说。

“任何新的财政目标都应该适度灵活。短期内做出的任何增支或减税决定时，都应该清楚2020年之后可能会实施明显的进一步紧缩举措，”他说。

IFS对2019/20财年公共财政的预估包括英国不再上缴欧盟预算省下的支出，以及因英国公债收益率较低而减少的负债成本。(完)