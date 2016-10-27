焦点：英国第三季GDP稳健增长 打消会受公投退欧冲击的担忧

路透伦敦10月27日 - 尽管受到英国公投退欧的冲击，但英国经济第三季几乎未见放缓，进一步削减了英国央行下周降息的可能性。

7-9月国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，虽低于第二季见到的0.7%的异常强劲增幅，但却明显高于路透所调查分析师增长0.3%的预估中值。

英国国家统计局公布的初步数据显示，同比增幅升至2.3%，创下一年多最强增幅。

“没有什么证据显示公投刚结束后出现明显效应，”国家统计局首席经济学家Joe Grice指出，并称经济增速符合2015年以来的模式。

英国退欧的支持者料将提出，这些数据支持了他们在公投宣传期的主张，有关退欧将重创英国经济的警告只是危言耸听。

英国第三季GDP增幅高于预期，完全归功于经济主要支撑--服务业。第三季服务业领域的电影电视制作及发行出现快速增长。

国家统计局将这归因于7月电影票房收入强劲上升，因7月期间有多部热门电影上映。

第三季GDP数据是英国6月公投退欧之后，第一份广泛衡量相关经济冲击的数据。

很多经济学家原本预计，英国公投选择退欧将导致经济迅速陷入轻微衰退。

英国央行在9月还表示，国家统计局的初值或许显示，第三季经济仅增长0.2%。

英国央行之前警告称，公投退欧将对经济造成重大冲击，这招致了一些支持退欧人士的批评。该央行预计，随着公投退欧的影响得以更全面地体现，明年经济增长将大幅放缓。

英国央行将于下周决定是否进一步下调已处于0.25%纪录低点的利率。该央行在上月对此有所暗示。

但该央行总裁卡尼周二暗示，他对英镑大跌及其对通胀的影响感到担忧，这令对该央行将在11月3日降息的预期进一步降温。

路透对经济学家的调查显示，英国央行在2017年初之前料不会放松政策。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)密切关注周四的GDP数据。

哈蒙德将于11月23日宣布他的首个预算计划，而且他已暗示若有必要，会批准提高公共支出水平，以帮助经济应对退欧带来的放缓。

英国国家统计局周四称，第三季经济增长全部归功于该国占据主导的服务业，当季服务业较4-6月季度增长0.8%。

工业生产包括制造业和建筑业。制造业和建筑业生产均告下滑，其中建筑业生产下滑1.4%，降幅为2012年第三季以来最大。

英国国家统计局援引单独的服务业指数称，服务业在7月强劲增长0.4%，8月较前月增长0.2%。(完)