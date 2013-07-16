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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 20:50 BJT

英国央行：所有的讨论都围绕着量化宽松和释出更多刺激举措，而非退出

路透伦敦7月16日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周二称：

* 英国央行将需要逆转资产购买操作，包括持有到期和出售资产

* 就退出策略而言，从利率着手要比售债更容易

* 英国央行。(完)

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