英国未来能否延续君主制？

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透伦敦6月1日电（记者 Michael Holden）---英国女王伊丽莎白二世登基60周年的四天庆祝活动中，英国人高唱《天佑女王》（God Save the Queen），支持君主制的人唱到“治国家，王运长”这句歌词时，或比以往更发自内心。
民调显示，86岁的女王仍然广受英国民众拥戴，但问题是，当她去世後，现年63岁的查尔斯王子继位，届时英国是否仍会延续君主制。
共和党人士、王室观察者，甚至非常同情君主制的人都说，对在现代社会中严重依赖君王个人魅力来保持影响力的王室来说，未来能否延续其统治，是个巨大的问号。
王室传记作家蕾西（Robert Lacey）称：“君主制是否讨人喜欢，取决於身居王位的人(的个人形象)。”
“英国曾将国王送上断头台，在克伦威尔统治下，英国曾经历了11年的共和制。我们可以再次这麽做。”
在父亲乔治六世去世後，伊丽莎白二世於1952年2月6日登基，时年25岁。她接任王位後的第一位首相是丘吉尔。
伊丽莎白女王在登基40周年时称，那年是“可怕的一年”，她四个孩子中三个婚姻失败，王室居住的温莎城堡那年也发生了火灾。
1997年戴安娜王妃车祸去世，对王室公众形象造成更多冲击。
但尽管王室成员因婚变频繁登上报刊头条，令王室被形容为“英国最不和谐的家庭”，伊丽莎白女王仍被受尊敬和信赖。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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