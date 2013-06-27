英国女王因伦敦房地产强劲表现而收入猛增

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月27日 - 英国伊丽莎白女王名下的地产公司--英国皇家财产局(Crown Estate)周四表示，截至到今年3月，由于旗下的伦敦中区房地产的出众表现，该机构的盈利创纪录新高。
皇家财产局的盈利增加5.2%，达到2.526亿英镑(3.891亿美元)，女王2014-15年的收入因此达到3,800万英镑(5,900万美元)。根据2012年一项将女王收入与英国经济状况挂钩的法律，女王会固定拿到财产局总盈利的15%。
其余获利部分归属英国财政部。英国财政部大臣奥斯本(George Osborne)周三详述了115亿英镑的政府财政节支计划。
由于海外买家对伦敦房地产的强烈兴趣和英国对绿色能源的不断依赖，皇家财产局的业绩表现跑赢英国整体经济。皇家财产局旗下拥有风力发电厂、英国多数海底和伦敦摄政街(Regent Street)的房产。
财产局主席Stuart Hampson表示：“皇家财产局的表现再创纪录，这又为英国财政作出了巨大贡献，我们对此感到十分骄傲。”
伊丽莎白女王今年的收入增加了20%，达到3,600万英镑。女王之前的收入由纳税人提供。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f