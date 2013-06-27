英国女王因伦敦房地产强劲表现而收入猛增

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月27日 - 英国伊丽莎白女王名下的地产公司--英国皇家财产局(Crown Estate)周四表示，截至到今年3月，由于旗下的伦敦中区房地产的出众表现，该机构的盈利创纪录新高。

皇家财产局的盈利增加5.2%，达到2.526亿英镑(3.891亿美元)，女王2014-15年的收入因此达到3,800万英镑(5,900万美元)。根据2012年一项将女王收入与英国经济状况挂钩的法律，女王会固定拿到财产局总盈利的15%。

其余获利部分归属英国财政部。英国财政部大臣奥斯本(George Osborne)周三详述了115亿英镑的政府财政节支计划。

由于海外买家对伦敦房地产的强烈兴趣和英国对绿色能源的不断依赖，皇家财产局的业绩表现跑赢英国整体经济。皇家财产局旗下拥有风力发电厂、英国多数海底和伦敦摄政街(Regent Street)的房产。

财产局主席Stuart Hampson表示：“皇家财产局的表现再创纪录，这又为英国财政作出了巨大贡献，我们对此感到十分骄傲。”

伊丽莎白女王今年的收入增加了20%，达到3,600万英镑。女王之前的收入由纳税人提供。（完）