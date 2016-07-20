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时事要闻 | 2016年 7月 20日 星期三 17:32 BJT

英国首相发言人称英国将放弃担任欧洲理事会轮值主席

路透伦敦7月20日 - 英国首相特雷莎·梅一名发言人周三表示，英国将放弃担任2017年7月起的欧洲理事会轮值主席，在这之前特雷莎·梅曾与理事会主席图斯克对谈。

该名发言人表示，“首相表示，英国应该放弃预定于2017下半年起接任的欧洲理事会轮值主席，并称将会优先处理退出欧盟协商。”

“首相解释称，在执行第50条规定之前，我们必须为退出欧盟协商做好详尽的准备。图斯克向首相保证，他将会尽快让此一进程平顺实现。”(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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