英国首相发言人称英国将放弃担任欧洲理事会轮值主席

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透伦敦7月20日 - 英国首相特雷莎·梅一名发言人周三表示，英国将放弃担任2017年7月起的欧洲理事会轮值主席，在这之前特雷莎·梅曾与理事会主席图斯克对谈。
该名发言人表示，“首相表示，英国应该放弃预定于2017下半年起接任的欧洲理事会轮值主席，并称将会优先处理退出欧盟协商。”
“首相解释称，在执行第50条规定之前，我们必须为退出欧盟协商做好详尽的准备。图斯克向首相保证，他将会尽快让此一进程平顺实现。”(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。