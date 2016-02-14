路透调查：分析师调降英国经济增长预估 预计到年底才会升息

路透伦敦2月12日 - 一项路透调查显示，由于全球市场动荡，经济分析师已调降英国经济增长预估，且预期英国央行要到今年最后几个月才可能升息。

自2016年以来，分析师已两度推迟了英国升息时间点的预期，调查中值显示，目前预计第四季升息25个基点，和1月26日的调查结果一致。

部分出于对中国经济挣扎的担忧，今年以来市场饱受打击。有些人甚至押注英国央行首个举措将是降息。

但分析师预估中值显示，降息机率仅15%。

“目前看来极不可能发生。英国富余产能极低，就业增长依然强劲。”意大利裕信银行(UniCredit)的Daniel Vernazza指出。

“我们认为需看到经济出现衰退，英国央行才会降息；若仅如我们预期的温和放缓，还不致于将利率由目前水准下调。英退(举行公投后退出欧盟)或许会让情况改变，但那是个尾部风险。”

油价低迷使得通胀水准一直偏低，目前为止英国央行能未能拉抬通胀到接近其2%目标的水准。路透调查发现，至少要到2017年较迟的时点才可能达到那个目标。

今年通胀平均料仅有0.8%，明年则料为1.7%，分别低于1月时预测的1.1%和1.9%。

鉴于全球需求不确定，受访的53名分析师中，有部分分析师调降英国经济前景预测。目前预估中值显示，本季和下一季英国经济将成长0.5%，增速略低于一个月前调查时预估的0.6%。

2016年和2017年则预计成长2.2%，也低于1月时预估的成长2.3%。

调查显示，由于增长前景依然迟滞，当英国利率开始上调时，升速不会太快。2017年底利率料升至1.25%，一年后料来到2.00%。(完)