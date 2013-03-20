版本:
中国
债券 | 2013年 3月 21日 星期四 00:50 BJT

标题新闻：惠誉称今年将正式检讨英国主权评等，其中会顾及到周三宣布的最新预算声明

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐