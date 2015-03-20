英国评等：要想重获AAA评级，政府债务必须稳步减少--惠誉

路透伦敦3月19日 - 信用评级机构惠誉周四表示，在政府债务与国民收入之比开始稳步下降前，不太可能恢复英国的主权债最高评级。

“如果政府债务比率不稳步下降，那就不太可能恢复'AAA'评级，”惠誉发表声明称。

财政大臣欧思邦周三在年度预算声明中称，政府的债务与国内生产总值(GDP)之比将在当前财年见顶，并在4月开始的新财年内小幅下降。