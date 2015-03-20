英国评等：要想重获AAA评级，政府债务必须稳步减少--惠誉

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦3月19日 - 信用评级机构惠誉周四表示，在政府债务与国民收入之比开始稳步下降前，不太可能恢复英国的主权债最高评级。
“如果政府债务比率不稳步下降，那就不太可能恢复'AAA'评级，”惠誉发表声明称。
财政大臣欧思邦周三在年度预算声明中称，政府的债务与国内生产总值(GDP)之比将在当前财年见顶，并在4月开始的新财年内小幅下降。
惠誉还表示，目前看来可能没有哪个政党能以明显优势赢得5月7日的大选，而这可能制约下一届政府的决策。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。