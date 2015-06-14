标普下调英国评级展望至负面 并称或失去AAA评级

路透伦敦6月14日 - 标准普尔这一唯一仍给予英国AAA债信评等的大型评级机构周五表示，英国面临评级下调风险，因该国首相卡梅伦决定就是否脱离欧盟举行公投。

标准普尔周五将英国评级展望从稳定下调至负面，指称公投“使英国金融服务和出口业，以及整体经济的成长前景面临风险”。英国评级仍为AAA。

民调显示，大约三分之一的英国人希望脱离欧盟。

该消息公布后，英镑兑美元GBP=下跌约0.0033美元。

英国财政部称，通过公投“解决英国与欧盟关系的不确定性”对于其经济规划至关重要。

标准普尔称，如果英国看来可能脱离欧盟的话，该评级机构可能将把英国债信评级下调逾一个级距，并称英镑可能失去作为全球储备货币的地位。

标准普尔表示，脱离欧盟除损及英国经济外，还将损害英国为其庞大公共债务及经常帐赤字融资的能力。2014年英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重大增至5.5%的纪录高位，主要是因为英国在欧盟各地的投资回报率较低。

标准普尔称，负面的评级展望意味着未来两年调降债信评级的可能性至少为三分之一。

维持英国AAA的债信评级是保守党2010年上台时的主要目标。

但受经济成长放缓影响，英国未能按计划快速削减预算赤字，导致穆迪和惠誉在2013年将英国评级下调至比AAA低一个级距的水准。

标准普尔去年上调英国评级展望时警告称，英国评级面临着来自脱欧公投的风险；自那以来，穆迪亦称脱欧公投构成风险。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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