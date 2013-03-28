英国面临再度陷入衰退风险 经常帐赤字猛增

路透伦敦3月27日 - 周三数据显示，英国看似即将步入衰退，去年经常帐赤字为1989年以来最高，令政府对于出口和投资拉动经济成长的希望黯淡。

英国国家统计局周三公布，10-12月期间该国国内生产总值(GDP)较前季降0.3%，受工业生产和出口骤降拖累。

另有数据表明，英国第四季经常帐赤字为140.37亿英镑，超过预期值。

去年全年，英国通过贸易和对外投资的收入与流出该国的资金差额差不多增长两倍至赤字576.79亿英镑，相当于GDP的3.7%，为1989年以来最高比例。

“长期以来期待的经济再平衡仍没有出现。消费者因素再度扶助表现不佳的出口和商业投资，”安永会计师事务所经济顾问Andrew Goodwin称。

他并指出，“第一季度的前景仍然艰困。”

2013年第一季若出现经济萎缩，英国将陷入不到五年内的第三次衰退。

分析师表示，长时间持续的寒冷天气可能增加经济再度衰退的机率，因为许多地区的降雪或限制了购物活动，并有可能扰乱一些供应链并影响企业员工数量。

周三的数据显示，英国第四季家庭储蓄率下降到6.7%，实质可支配收入萎缩0.1%，不过家庭支出增加0.4%，帮助提振了经济。

相比之下，工业生产创下2009年初以来最大降幅，加之出口下跌，一并给GDP带来沉重拖累。

去年英国经常账恶化的原因是出口疲弱以及进口坚韧。此外，净收入账户盈余大幅降低亦构成压力。

花旗分析师Michael Saunders认为，2012年间英国投资者从较高收益的高风险债券转移到更安全且收益更低的债券，也是造成经常账赤字的原因。许多欧洲经济体成长速度放缓，也损及英国海外直接投资的收入。

第一季度GDP的初值将在4月25日公布，届时英国经济是否再度步入衰退的谜底将会揭开。(完)

(编译 石冠兰/洪曦 审校 李爽/程琳)

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