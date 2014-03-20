英国金融：金融市场行为监管局对操纵债市的交易员处以66万英镑罚款

路透伦敦3月20日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周四表示，对债券交易员Mark Stevenson处以662,700万英镑(110万美元)的罚款，这是FCA对操纵英国公债市场行为的首次执法。

FCA称，已经禁止Stevenson再从事相关工作。他在这个行业有近30年的工作经验。

FCA称，Stevenson企图以人为提高的价格将价值12亿英镑的持仓、在2011年10月10日的量化宽松操作中卖给英国央行。

“他的异常操作在40分钟内就被举报，央行决定在量化宽松中不购买他的公债持仓，”FCA在声明中称。

“Stevenson的行为利用了央行刺激经济的政策，不顾给其他市场参与者和纳税人带来的潜在后果，”FCA执法主管Tracey McDermott说。(完)