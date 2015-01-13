英国数据：12月零售销售增幅放缓，受“黑色星期五”购物狂欢影响--BRC

路透伦敦1月13日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的行业调查显示，英国12月零售支出增长放缓，因此前消费者在11月的“黑色星期五”疯狂购物，且整体物价继续下滑。

BRC表示，英国12月整体零售支出同比增加1.0%，为2008年来同期最低增幅，而且远低于11月2.2%的增幅。

今年，有更多英国零售商效仿美国，在11月底采取“黑色星期五”打折的做法，这损及12月零售销售。而12月通常是一年中零售销售表现最强的时期。

“大量折扣活动扰乱了圣诞节支出的时机和节奏，”毕马威会计师事务所零售主管David McCorquodale表示。他并称圣诞节后重新开始季节性折扣后，零售销售才有所回升。

价格下跌也影响支出。BRC上周表示，12月商店价格平均较2013年同期下降1.7%。官方12月消费者物价指数(CPI)数据将于周二0930 GMT出炉。

英国第四季零售支出增加1.5%，高于第三季的0.9%，且仅比全年均值低一点。

BRC 12月同店零售销售较上年同期下降0.4%。(完)