英国经济: 圣诞节销售不佳,2012年第四季衰退机率上升--RBC

路透伦敦1月8日 - 英国零售业联盟(BRC)周二称,英国零售商上月销售不温不火,因经济状况不佳限制消费者在圣诞节前的支出.零售商大部分获利都是在节前购物季获得.

英国零售业联盟称,销售商品总值较2011年12月仅增长1.5%,扣除新楼面的同店销售仅增长0.3%.

在消费者物价通胀年率为2.7%的情况下,这说明实际销售额下降,令英国经济在2012年第四季陷入衰退的机率上升.

"这个难以让人振奋的结果,令一年的销售以微弱增长结束,"BRC新主管Helen Dickinson称.

她表示,到目前为止,少有迹象显示2013年会好于2012年,更多商店面临关门风险.

BRC数据与英国商会(BCC)更乐观的整体经济调查形成对比,后者显示2012年第四季企业信心全面上升.

BRC表示,在线销售表现最为强劲,同比增长近18%.