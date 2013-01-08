英国经济: 圣诞节销售不佳,2012年第四季衰退机率上升--RBC

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月8日 - 英国零售业联盟(BRC)周二称,英国零售商上月销售不温不火,因经济状况不佳限制消费者在圣诞节前的支出.零售商大部分获利都是在节前购物季获得.
英国零售业联盟称,销售商品总值较2011年12月仅增长1.5%,扣除新楼面的同店销售仅增长0.3%.
在消费者物价通胀年率为2.7%的情况下,这说明实际销售额下降,令英国经济在2012年第四季陷入衰退的机率上升.
"这个难以让人振奋的结果,令一年的销售以微弱增长结束,"BRC新主管Helen Dickinson称.
她表示,到目前为止,少有迹象显示2013年会好于2012年,更多商店面临关门风险.
BRC数据与英国商会(BCC)更乐观的整体经济调查形成对比,后者显示2012年第四季企业信心全面上升.
BRC表示,在线销售表现最为强劲,同比增长近18%.
整体上,12月销售较11月和2011年12月增速都有所放缓.(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。