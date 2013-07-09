更正-英国数据：6月零售销售稳步上升，受服饰及鞋履消费提振

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(更正：因译文有误，内文第二段“6月同店零售销售额”改为“6月整体零售销售”，另第三段“5月同店零售销售”改为“6月同店零售销售”)
路透伦敦7月9日 - 周二公布的一项调查显示，英国6月零售销售增长，因气温升高，吸引消费者上街购买服饰和鞋履。
英国零售业联盟(BRC)称，6月整体零售销售较上年同期增加2.9%，略低于5月的增长3.4%，但接近今年迄今为止的均值。
6月同店零售销售较上年同期增长1.4%，5月为增长1.8%。
“英国零售商再次表现不俗，”毕马威会计师事务所零售业务主管David McCorquodale说。
“销售正朝正确的方向行进，虽然来之不易且是受促销活动推动，”他说。
主要的推手是服饰及鞋履销售，因今年6月气温高于往年。(完) (编译 梁睿雪; 审校 于春红)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。