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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 14:54 BJT

更正-英国数据：6月零售销售稳步上升，受服饰及鞋履消费提振

(更正：因译文有误，内文第二段“6月同店零售销售额”改为“6月整体零售销售”，另第三段“5月同店零售销售”改为“6月同店零售销售”)

路透伦敦7月9日 - 周二公布的一项调查显示，英国6月零售销售增长，因气温升高，吸引消费者上街购买服饰和鞋履。

英国零售业联盟(BRC)称，6月整体零售销售较上年同期增加2.9%，略低于5月的增长3.4%，但接近今年迄今为止的均值。

6月同店零售销售较上年同期增长1.4%，5月为增长1.8%。

“英国零售商再次表现不俗，”毕马威会计师事务所零售业务主管David McCorquodale说。

“销售正朝正确的方向行进，虽然来之不易且是受促销活动推动，”他说。

主要的推手是服饰及鞋履销售，因今年6月气温高于往年。(完) (编译 梁睿雪; 审校 于春红)

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