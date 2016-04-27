英国4月零售销售出现四年多最大降幅--英国工业联盟

路透伦敦4月27日 - 英国工业联盟(CBI)周三称，英国4月零售销售出现四年多最快降速，因寒冷天气使得购物者暂不购买春夏季服装。

CBI的调查显示，4月零售销售差值从3月的正7急剧降至负13，创2012年1月以来最低，远低于路透调查中所有分析师的预估值。

百货店和服装零售商的销售降幅最大。

“寒冷天气给春夏产品的销售带来一股寒流，截至4月的一年零售销售下滑，但受家庭支出坚挺的短期前景支撑，下个月零售销售料温和增加，”CBI经济主管Rain Newton-Smith表示。

CBI表示，5月零售销售差值料为正9，零售商原本预计4月零售销售差值为正17。(完)