英国4月零售销售出现四年多最大降幅--英国工业联盟

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月27日 - 英国工业联盟(CBI)周三称，英国4月零售销售出现四年多最快降速，因寒冷天气使得购物者暂不购买春夏季服装。
CBI的调查显示，4月零售销售差值从3月的正7急剧降至负13，创2012年1月以来最低，远低于路透调查中所有分析师的预估值。
百货店和服装零售商的销售降幅最大。
“寒冷天气给春夏产品的销售带来一股寒流，截至4月的一年零售销售下滑，但受家庭支出坚挺的短期前景支撑，下个月零售销售料温和增加，”CBI经济主管Rain Newton-Smith表示。
CBI表示，5月零售销售差值料为正9，零售商原本预计4月零售销售差值为正17。(完)
(编译 刘秀红/杜明霞；审校 高琦/于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。