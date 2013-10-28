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货币新闻 | 2013年 10月 28日 星期一 19:13 BJT

表格：英国10月零售销售差值为正2，创6月以来最低

已公布的零售销售活动

-------------------2013--------------------------

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

已公布的年度零售销售量

+2 +34 +27 +17 +1 -11 -1 0

年度销售量三个月移动均值

+21 +26 +15 +2 -4 -4 +2 +8

预期中的零售销售活动

-------------------2013-------------------------

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

预期中的年度销售量

+23 +31 +26 +10 +13 +10 -6 +15

预期中的年度销售量三个月移动均值

+27 +22 +16 +11 +6 +6 +6 +12(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)

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