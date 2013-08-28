版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 18:17 BJT

表格：英国8月CBI零售销售指数升至2012年11月来最高

路透伦敦8月28日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布，8月零售销售差值由7月的正17升至正27，为2012年11月来最高。

已公布的零售销售活动

---------------2013-----------------------

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

已公布的年度零售销售量

+27* +17 +1 -11 -1 0 +8

年度销售量三个月移动均值

+15 +2 -4 -4 +2 +8 +15

预期中的零售销售活动

---------------2013-------------------------

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

预期中的年度销售量

+26* +10 +13 +10 -6 +15 +9

预期中的年度销售量三个月移动均值

+16 +11 +6 +6 +6 +12 +11

注： 带*号数据为2010年8月来最高(完) (编译 梁睿雪; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐