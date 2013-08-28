表格：英国8月CBI零售销售指数升至2012年11月来最高

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透伦敦8月28日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布，8月零售销售差值由7月的正17升至正27，为2012年11月来最高。
已公布的零售销售活动
---------------2013-----------------------
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
已公布的年度零售销售量
+27* +17 +1 -11 -1 0 +8
年度销售量三个月移动均值
+15 +2 -4 -4 +2 +8 +15
预期中的零售销售活动
---------------2013-------------------------
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
预期中的年度销售量
+26* +10 +13 +10 -6 +15 +9
预期中的年度销售量三个月移动均值
+16 +11 +6 +6 +6 +12 +11
注： 带*号数据为2010年8月来最高(完) (编译 梁睿雪; 审校 李春喜)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。