英国数据：3月零售销售差值为正13，路透调查预估为正28

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透伦敦3月25日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布，3月零售销售差值为正13(路透调查预估为正28)，2月为正37。
已公布的零售销售活动
2014-----------2013--------------------------------------
3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
已公布的年度零售销售量
+13 +37 +14 +34 +1 +2 +34 +27 +17
年度销售量三个月移动均值
+21 +28 +16 +12 +12 +21 +26 +15 +2
预期中的零售销售活动
2014-----------------2013---------------------------
4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
预期中的年度销售量
+36 +28 +15 +29 +24 +23 +31 +26
预期中的年度销售量三个月移动均值
+26 +24 +23 +25 +26 +27 +22 +16
(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。