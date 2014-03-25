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货币新闻 | 2014年 3月 25日 星期二 19:08 BJT

英国数据：3月零售销售差值为正13，路透调查预估为正28

路透伦敦3月25日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布，3月零售销售差值为正13(路透调查预估为正28)，2月为正37。

已公布的零售销售活动

2014-----------2013--------------------------------------

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

已公布的年度零售销售量

+13 +37 +14 +34 +1 +2 +34 +27 +17

年度销售量三个月移动均值

+21 +28 +16 +12 +12 +21 +26 +15 +2

预期中的零售销售活动

2014-----------------2013---------------------------

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

预期中的年度销售量

+36 +28 +15 +29 +24 +23 +31 +26

预期中的年度销售量三个月移动均值

+26 +24 +23 +25 +26 +27 +22 +16

(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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