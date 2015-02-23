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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 19:09 BJT

表格：英国2月CBI零售销售差值为正1，为2013年11月以来最低

路透伦敦2月23日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布，2月零售销售差值为正1，创2013年11月以来最低。

已公布的零售销售活动

2015----------------------2014---------------------------

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

已公布的年度零售销售量

+1^ +39 +61 +27 +31 +31 +37 +21 +4

年度销售量三个月移动均值

+34 +42 +40 +30 +33 +30 +21 +14 +17

预期中的零售销售活动

2015----------------------2014---------------------------

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

预期中的年度销售量

+27 +42 +35 +38 +31 +26 +42 +36 +17

预期中的年度销售量三个月移动均值

+35 +38 +35 +32 +33 +35 +32 +27 +30 (完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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