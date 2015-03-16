英国经济：2014年商店净减少数量是2013年的近三倍--研究报告

路透伦敦3月16日 - 周一公布的一份报告显示，英国商业街2014年净减少的商店数量几乎是2013年的三倍，因在线销售增长和消费者习惯改变让零售商疲于应对。

根据普华永道(罗兵咸永道/资诚，PwC)研究报告，2014年英国有5,839家品牌折扣店关门，新开业4,852家，净减少987家，2013年仅减少371家。这份报告由Local Data Company(LDC)编制。

这份对英国500个城镇中心的多家零售店的研究显示，零售业格局发生变化。

“今年的数字揭示出宏观变化对商业街的严酷影响，尤其是对特定子行业的影响，”PwC破产事务合伙人及零售专业研究员Mike Jervis表示。

“监管令货币兑换店受到打击，技术进步令一些手机运营商受挫，而网络继续侵蚀服装业。尽管经济状况良好，但商店净减少数量增加。”

英国消费者支出前景一直在改善，薪资增长也在恢复，但商店价格几无上升。(完)