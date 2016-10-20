英国第三季零售销售录得2014年底以来最强单季表现--统计局

路透伦敦10月20日 - 英国零售销售在截至9月的三个月录得了2014年底以来最大单季增幅，但较热的天气以及较高的价格打击了对季末新品服饰的需求。

英国国家统计局称，自从6月公投退欧以来，消费者信心一直持坚，而且零售销售领域将为第三季经济成长做出较大贡献。

“基本趋势表现强劲，表明自6月公投以来，消费者信心一直维持稳健，”统计局的统计员Kate Davies称。

截至9月的三个月，零售销售较前季增长1.8%，为2014年第四季以来最高增幅，高于截至6月的三个月的1.1%增幅。

第三季零售销售较上年同期增长5.4%，也是2014年第四季以来表现最为强劲的日历季度。

但9月数据的表现令人失望，为与前月持平，逊于路透调查经济学家预测的增长0.4%。不过，8月的数据被上修为持平，而非下滑。

英国国家统计局称，9月销售降幅最大的是服装和鞋类，服装和鞋类销售在8月亦大幅下降。价格上涨，9月异常暖和的天气抑制秋季新品需求，是导致销售下降的原因。

周二出炉的数据显示，9月服装价格录得数年来的最大月度涨幅。与此同时，零售销售数据显示，商店价格录得两年多以来的最小降幅。

经济学家担心，这标志着物价更长期上涨趋势的开始，这受到英镑在6月公投后挫跌逾15%影响。物价上涨会侵蚀消费者的需求。(完)