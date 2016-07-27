英国7月零售销售创四年来最大跌幅 受英国退欧冲击

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透伦敦7月27日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布，在6月23日英国公投退欧后，英国零售销售创四年来最大跌幅。
CBI表示，零售业者减少对供应商下单的幅度，亦创2008-09年金融危机以来最大，因零售业者预期8月需求将进一步下跌。但CBI警告，不要对数据过度解读。
“虽然零售业状况变差，但我们应慎防太快作出太多解读，在公投退欧后的初期，消费者可能会选择宁可保守为上，”CBI首席经济学家Rain Newton-Smith指出。
该数据代表了零售业自英国公投退欧以来进展情况的初步评估。上周的制造商和服务企业的调查显示，经济正以金融危机以来最快的速度进行萎缩。
该数据涵盖的时期为6月28日至7月14日，当时英国的保守党正在遴选前英国首相卡梅伦的接任人选。卡梅伦在公投后宣布将辞职。
CBI表示，7月零售销售量指数从6月的正4降至负14，为2012年1月以来最低。8月预期销售亦为那时以来最低。
供应商订单以2009年3月以来最快速度下滑，且预期8月亦将急速下降。
CBI表示，低通胀和高失业率或将协助销售在短期内回升，但中期来看，英镑大跌将推高物价。(完)
(编译 蔡美珍/戴素萍 审校 李婷仪/王洋)
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