（更正）英国8月零售销售仅略微下滑 几乎未表现出受退欧冲击迹象

(更正：倒数第四段译文有误，改为“7月以来的销售一直波动，增长主要靠幅度很大的季节性折扣”，非“7月以来的销售一直波动，收益来自于季节性大幅折扣”)

路透伦敦9月15日 - 英国周四公布的官方数据显示，继7月表现出色之后，8月零售销售仅仅略微走软，暗示6月该国的脱欧公投对消费者的支出意愿几乎未产生影响。

消费者支出在6月公投退欧后大体上表现强劲，尽管消费者信心最初创下一个世代以来最大月线跌幅。

“零售销售在7月大涨后8月虽然小幅下滑，但基本趋势仍保持稳健增长，”英国统计局统计员Mel Richard表示。“整体而言，这些数据未表现出退欧后消费者信心大幅下滑。”

8月零售销售额较前月微跌0.2%；7月数据上修后增长1.9%，创下14年来最大7月增幅。8月的降幅也低于路透调查中分析师的预测中值下滑0.4%。

8月零售销售额较上年同期增长6.2%，路透调查预估增长5.4%；7月较上年同期增长6.3%。扣除能源之后，8月零售销售增长5.9%，为2014年11月以来最高增幅。

与此同时，英国企业表示，现在判断6月公投的中期影响还为时尚早。

在周四稍早公布的半年业绩中，英国最大服装零售商之一的Next (NXT.L)表示，7月以来的销售一直波动，增长主要靠幅度很大的季节性折扣。

百货店及超市连锁店John Lewis称，退欧公投尚未出现明显影响，但全面影响还不明朗。

尽管8月食品销售较前月增长，但ONS数据显示非食品销售创下12月以来最大月度降幅，统计局称这无法以季节性折扣模式来解释。

8月家用电器和硬件等较贵日用品的销售较上年同期萎缩，这是2014年5月以来的首次。(完)