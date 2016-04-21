专辑《25》大获成功 阿黛尔借此荣登年轻音乐人财富榜榜首

路透伦敦4月21日 - 英国歌手阿黛尔凭借畅销专辑《25》进账3,000万英镑（4,300万美元），从而荣登《星期日泰晤士报》2016年30岁以下年轻音乐人财富榜榜首。

阿黛尔去年11月发布的专辑《25》在全球大卖，令这位27岁的女歌手财富升至8,500万英镑，并在《星期日泰晤士报》2016年英国和爱尔兰最富有艺人和作曲人总榜单上排名升至第30位。

前甲壳虫乐队成员保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）连续两年名列总榜单第一。

据周四的《星期日泰晤士报》，麦卡特尼与妻子南茜·谢维尔（Nancy Shevell）共拥有7.6亿英镑财富，比去年增加3,000万英镑。

作曲家安德鲁·洛伊德·韦伯（Andrew Lloyd Webber）以7.15亿英镑身家列于麦卡特尼之后。滚石乐队是英国与爱尔兰最富有的乐队，其四名成员的财富总额达6.3亿英镑。

爱尔兰乐队U2是去年最卖座的摇滚乐队，在76场演唱会中售出了129万张票，价值6,600万英镑，其财富从4.31亿英镑升至5亿英镑。（完）