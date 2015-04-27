乌克兰裔商人布拉瓦特尼克成为英国首富

路透伦敦4月26日（记者 Andrew Osborn） - 《星期日泰晤士报》周日发布的年度“富豪榜”显示，出生在乌克兰的布拉瓦特尼克成为英国首富，英国女王伊丽莎白的资产净值虽然增长，但排名却下降。

该报称，自2009年经济危机以来，在英国的1,000名超级富豪的身家总值增长一倍，从2009年的2,580亿英镑增至目前的5,470亿英镑，增幅达112%，主要得益于股市上涨。

根据榜单，英国身家过亿万英镑的富豪有117名，数量仅次于美国和中国，其中伦敦有80名亿万富豪，为历来最高水平，且超过世界上其他任何城市。

《星期日泰晤士报》称，布拉瓦特尼克的身家达131.7亿英镑，排名从第四跃升为第一。假如普通英国人一年赚得2.5万英镑，则需要526,800年才能与57岁的布拉瓦特尼克的身家相匹敌。

去年排名第一、出生于印度的斯里·欣杜贾(Sri Hinduja)和戈皮·欣杜贾(Gopi Hinduja)兄弟，以130亿英镑的身家排名第二。

加拿大Weston家族以110亿英镑的资产排名第三。

该报称，新资金“蜂拥”进入英国，导致英国人在该榜单的排名下降。伊丽莎白女王的财富增长1,000万英镑至3.4亿英镑，但却首次跌出了该国的富豪前300强。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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