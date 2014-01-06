英国大企业财务长称重拾风险胃纳

路透伦敦1月6日 -英国大型企业的财务长称重拾风险胃纳，调查显示他们认为2014年向银行借款将会更容易，他们因此有能力扩编并增聘更多的员工。

根据德勤(众信，Deloitte)对122位财务长的调查显示，银行借款如今是最受青睐的融资管道，这是自金融危机开始以来财务们长首次如此表示。

有约57%的受访者表示，放宽信贷及经济不确定性消退，如今资产负债表可以承担风险的好时机，这是自六年前开始调查以来最为乐观的回覆。

德勤首席分析师Ian Stewart对路透表示，“有戏剧性的改变。”

“如果你把财务长们对2013年和2014年的看法做一比较，对于风险的感觉有明显的消退，尤其是和欧元区有关的风险，对于衰退的恐惧也大为降低，且信贷的取得有进一步的改善。”

信贷的取得一直是英国经济复苏的阻碍，许多银行在金融风暴后修补自家的财务状况，而不愿进行放款。

根据德勤针对富时100大企业中的32家，和富时250大企业的41家所做的调查，企业认为银行放款和企业的股票发行在未来一年将会明显增加。

受访财务主管乐见英国央行的政策立场，有49%表示，新总裁卡尼的政策对其信心提升大有帮助。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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