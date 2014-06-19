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中国财经 | 2014年 6月 19日 星期四 08:27 BJT

英财相称英国寻求增进人民币交易 探索与中国股票市场联系

路透伦敦6月18日 - 英国财政大臣奥斯本周三称，英国应透过增进离岸人民币的使用，并研究与中国股票交易所建立联系，来深化和中国的经济关系。

“我希望看到我们金融市场间的联系进一步增长。比如，香港和上海正形成连结它们交易所的安排，我希望伦敦也能够研究类似的东西。”奥斯本说。(完)

(编译 张若琪 审校 王冠中)

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