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时事要闻 | 2013年 7月 23日 星期二 09:32 BJT

英国凯特王妃诞下小王子

路透伦敦7月22日 - 英国凯特王妃周一诞下男婴，小王子是英国王位第三顺位继承人。王室声明称凯特王妃母子平安。

小王子体重8磅6盎司（约3800克），名字数日后才会公布，但从博彩公司的赌注看，下注者最看好的名字是“乔治”和“詹姆斯”。

小王子出生的消息宣布后，等候在圣玛丽医院外的祈福者和媒体工作者发出欢呼声。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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