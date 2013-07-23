英国凯特王妃诞下小王子

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透伦敦7月22日 - 英国凯特王妃周一诞下男婴，小王子是英国王位第三顺位继承人。王室声明称凯特王妃母子平安。
小王子体重8磅6盎司（约3800克），名字数日后才会公布，但从博彩公司的赌注看，下注者最看好的名字是“乔治”和“詹姆斯”。
小王子出生的消息宣布后，等候在圣玛丽医院外的祈福者和媒体工作者发出欢呼声。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)