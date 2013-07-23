版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 08:43 BJT

英国凯特王妃诞下小王子

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月22日 - 英国凯特王妃周一诞下男婴，小王子是英国王位第三顺位继承人。王室声明称凯特王妃母子平安。

小王子体重8磅6盎司（约3800克），名字数日后才会公布，但从博彩公司的赌注看，下注者最看好的名字是“乔治”和“詹姆斯”。

小王子出生的消息宣布后，等候在圣玛丽医院外的祈福者和媒体工作者发出欢呼声。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐