（修正）威廉王子夫妇带小王子亮相

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路透伦敦7月23日（记者 Michael Holden） - 英国威廉王子和凯特王妃周二走出伦敦圣玛丽医院，让世人首次目睹小王子的模样。小王子是英国王位的第三顺位继承人。

威廉王子夫妇向围观的群众和媒体挥手致意，并轮换抱着小王子。小王子被用白色的毯子包裹着，只能看到他的头顶和小手。

“我们仍在为（儿子）考虑名字，我们会尽快起好名字的，”威廉对记者说道，并称他真的是太开心了。

“谢天谢地，他（儿子）长得像她（凯特），”威廉看了一眼妻子说道。身穿淡蓝色波点裙的凯特连忙回应说“不，不，我对此还不确定”。

“这是十分特殊的时刻，”她补充说。“天下父母可能都知道这种感觉。”

威廉王子夫妇按照传统，在圣玛丽医院的台阶上让世人第一次看到了新出生的皇家宝宝。

一脸轻松的威廉笑着说已为儿子换了第一块尿布，并开玩笑说会在“他（儿子）长大点时告诉他是个懒宝宝”，因为小王子在预产期过后才出生，让他们夫妇和公众等了很长时间。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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