王室继承人将给英国经济带来近4亿美元提振

图为2013年6月15日在伦敦拍到的英国威廉王子夫妇。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦6月17日（记者 Belinda Goldsmith） - 从印有英国国旗图案的袜子到“生而治人”（Born to Rule）睡衣，英国王室加入了零售商的队伍，推出这些婴儿产品纪念王室继承人的诞生。

分析师预计，王室继承人可能给英国经济带来2.4亿英镑（3.8亿美元）的提振。

模仿皇家卫兵制服的儿童睡衣是王宫商店销售的礼物中的一种，这些商店由英国皇家收藏基金会管理，该基金会将所有利润都用于王宫的养护。

快要当爷爷的查尔斯王储在他的海格洛夫庄园一个商店内销售手工制作的婴儿鞋。凯特王妃的父母Carole和Michael Middleton在他们的聚会商品业务中增加了一系列婴儿产品。

英国零售业研究中心（Centre for Retail Research）负责人Joshua Bamfield预计，将于7月出生的王室继承人可能给英国经济带来超过2.4亿英镑的提振。

“这是个好消息，没有什么负面的东西。王室继承人将于7月出生，人们将有时间加入庆祝的行列，这意味着额外的支出，”Bamfield在英国零售业研究中心周一发布报告后对路透表示。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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