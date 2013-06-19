王室继承人将给英国经济带来近4亿美元提振

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月17日 - 从印有英国国旗图案的袜子到“生而治人”（Born to Rule）睡衣，英国王室加入了零售商的队伍，推出这些婴儿产品纪念王室继承人的诞生。
分析师预计，王室继承人可能给英国经济带来2.4亿英镑（3.8亿美元）的提振。
模仿皇家卫兵制服的儿童睡衣是王宫商店销售的礼物中的一种，这些商店由英国皇家收藏基金会管理，该基金会将所有利润都用于王宫的养护。
快要当爷爷的查尔斯王储在他的海格洛夫庄园一个商店内销售手工制作的婴儿鞋。凯特王妃的父母Carole和Michael Middleton在他们的聚会商品业务中增加了一系列婴儿产品。
英国零售业研究中心（Centre for Retail Research）负责人Joshua Bamfield预计，将于7月出生的王室继承人可能给英国经济带来超过2.4亿英镑的提振。
“这是个好消息，没有什么负面的东西。王室继承人将于7月出生，人们将有时间加入庆祝的行列，这意味着额外的支出，”Bamfield在英国零售业研究中心周一发布报告后对路透表示。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日