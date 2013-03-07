凯特王妃说漏嘴 暗示怀的是女儿

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦3月6日 - 英国剑桥公爵、威廉王子的夫人凯特·米德尔顿（Kate Middleton）接受祝福时可能不小心说漏了所怀孩子的性别，暗示未来的王位继承人可能是女孩。
欢迎凯特王妃到访英国格里姆斯比（Grimsby）的人群有位名叫Sandra Cook女性说，凯特在接受一只白色泰迪熊礼物时似乎暗示她怀的是女儿。
“我清楚地听见凯特说：‘谢谢，我会把它留给我的d（daughter，女儿）……’”站在向凯特赠送泰迪熊礼物的那位女性身旁的Cook说。她的话已被广泛报道。
“她说到这里突然停住了，接着纠正说……‘留给我的宝宝’，”Cook说。
英国媒体对此进行了头版报道，他们纷纷猜测凯特怀的是否是未来的女王。
威廉王子办公室发言人称，他们不对相关报道发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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